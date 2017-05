Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent IW-Studie: Eine Million neue Arbeitsplätze bis Ende 2018

Köln - Die Arbeitslosenquote werde dadurch von 6,1 Prozent im Durchschnitt des Jahres 2016 auf nur noch 5,5 Prozent im Jahr 2018 sinken, prognostizierten die Kölner Konjunkturexperten in einer am Montag veröffentlichten Studie. Trotz des Brexits und der protektionistischen Tendenzen der neuen US-Regierung blicken die deutschen Unternehmen nach einer Umfrage des IW unter 2.800 Firmen überwiegend zuversichtlich in die Zukunft.