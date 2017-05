Neue Software-Technologie IT-Dienstleister GFT setzt große Hoffnung in "Blockchain"

Lulay rechnet damit, dass sich die Blockchain-Technologie in fünf bis zehn Jahren durchsetzen wird. "Dann wird man wissen, in welchen Prozessen und welchen Bereichen man die Technologie einsetzen kann."

Die Finanzbranche sei viel sensibler als andere Branchen. Online-Banking beispielsweise könne man kaum noch sicherer machen als in Deutschland. "Die größte Gefahr sind eigene menschliche Fehler." Der Anspruch an Absicherung sei allerortens hoch. "Die Deutschen haben hier einen anderen Perfektionsanspruch", so Lulay. "Das führt auch dazu, dass nicht immer jedes neue Feature auf den Markt kommt." Denn - so die künftige GFT-Chefin: "Der deutsche Markt ist von der deutschen Ingenieurdenke geprägt."

Von der Cyberattacke "Wanna Cry" war der Finanzsektor entsprechend kaum betroffen. Die dafür verantwortlich gemachte Sicherheitslücke in älteren Microsoft-Betriebssystemen sei allerdings auch ein offenes Scheunentor gewesen, so Lulay. "Der Schlüssel lag neben dran und es stand ein Schild an der Straße."

Lesen Sie hier: Deutschland ist Topadresse für ausländische Investoren