Deutschland ist am günstigsten So viel kosten Camping-Plätze in Europa

In der Nebensaison ist es günstiger

Auch im Lieblingsland der deutschen Camper muss man tief in die Tasche greifen. In Italien kostet eine Übernachtung für eine kleine Familie im Schnitt über 45 Euro. Danach folgen Dänemark und die Niederlande mit rund 40 Euro. Etwas günstiger mit rund 39 Euro sind die Preise in Spanien und Kroatien. Noch weniger zahlen Camper mit 36 Euro in Frankreich und 34 Euro in Österreich. Eine Übernachtung auf einem Campingplatz in Schweden kostet gar nur 30,75 Euro im Schnitt. In Deutschland dagegen sind die Preise mit durchschnittlich 28,50 Euro deutlich günstiger.