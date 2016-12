Weitere Anstrengungen nötig Integration von Flüchtlingen in Arbeitsmarkt braucht Zeit

Viele Unternehmen lehnen Einstellung von Flüchtlingen ab

Kramers Vize Gerhard Braun sagte, die Integration werde einige Zeit in Anspruch nehmen. "Wer davon träumt, dass nach einem Jahr Hunderttausende schon in Beschäftigung sind, kennt die Zusammenhänge nicht." Die Flüchtlinge kämen leichter in Berufen unter, in denen Sprachkenntnisse und berufliche Vorbildung weniger wichtig seien. "Als Dachdecker und Maurer braucht man nicht so perfekt Deutsch sprechen zu können wie beispielsweise in der Chemieindustrie."