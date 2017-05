Vorwürfe gegen Arbeitgeber IG-Metall: 35 Stunden-Woche bleibt der Maßstab

Frankfurt/Main - Gewerkschaftschef Jörg Hofmann wirft den Arbeitgebern vor, diese tariflich vereinbarte Obergrenze in den vergangenen Jahren aufgeweicht zu haben. Im Zusammenhang mit der Vorstellung der Ergebnisse einer groß angelegten Beschäftigten-Befragung zum Thema Arbeitszeiten an diesem Dienstag in Frankfurt erklärt er: "Wir müssen das Mantra der Arbeitgeber - Vollzeit plus Überstunden plus Flexibilität plus Leistungsdruck - durchbrechen. Das sind keine Arbeitszeiten, die zum Leben passen."