Faire Entlohnung für Bauern Hendricks will Agrarsubventionen umverteilen

Die Umweltministerin will deshalb EU-Gelder verstärkt in einen Topf umleiten, mit dem der Bund gezielt nachhaltige Landwirtschaft fördern kann. Bis zu 15 Prozent der Subventionen dürfen Staaten über diese sogenannte zweite Säule verteilen, in Deutschland sind es bisher aber nur 4,5 Prozent. Das müsse "deutlich mehr" werden, sagte Hendricks an die Adresse von Agrarminister Christian Schmidt.