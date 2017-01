Sogenannte Social Bots Grüne fordern Kennzeichnung von Roboter-Nachrichten

Berlin - Maschinell erstellte Roboter-Meldungen sollen in den sozialen Medien laut einem Gesetzesvorschlag der Grünen gekennzeichnet werden. So solle deren Einfluss im Wahlkampf begrenzt werden, kündigte Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt in der "Rheinischen Post" an.