Deutschland - Chile Löw stolz auf Confed-Cup-Unentschieden: "Vollauf zufrieden"

Chile wollte mehr, Chile konnte mehr

So ging es weiter. Eduardo Vargas traf die Latte (20.), auf DFB-Seite näherten sich Kapitän Julian Draxler (8.) und Lars Stindl (15.) zumindest an. Erst nach gut einer halben Stunde stellte sich die jüngste Mannschaft des Turniers (Deutschland: 24,4 Jahre im Schnitt) gegen die älteste (Chile: 29,1) besser auf die harte Spielweise des Gegners ein. Und wurde mutiger. Emre Can marschierte durchs Mittelfeld, seinen klugen Pass leitete Jonas Hector in den Strafraum weiter, dort grätschte Stindl den Ball ins Tor – 1:1 (41.)! Der zweite Turniertreffer des Gladbachers. "Ich glaube, das Tor war so ein bisschen das, was wir uns vorgenommen haben", sagte Stindl. "Das haben wir gut ausgespielt über außen." Löw sprach von einem "super Angriff" seines Teams.

Nach der Halbzeitpause kühlte die "heiße Kiste" (Nationalelf-Manager Oliver Bierhoff) ziemlich ab, beide Mannschaften waren mit dem Remis zufrieden. Stindl vergab mit einem Schuss von der rechten Seite die beste deutsche Chance (73.). Löw wechselte kein einziges Mal – Premiere in seinem 149. Länderspiel. Das gab es zuletzt vor 22 Jahren bei einer deutschen Elf.

Nebensächlich. Hauptsache den Punkt mitgenommen. Und so braucht die deutsche Perspektivmannschaft am Sonntag im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun (17 Uhr/ZDF) nur noch einen Punkt, um ins Halbfinale einzuziehen. Sollte möglich sein. Den ersten echten Härtetest hat das Team bestanden.

