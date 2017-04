Zwei Wochen vor dem Bundesparteitag Aufruhr in der AfD nach Antrag von Parteichefin Petry

Dem Antrag von Petry für "den realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei" schloss sich am Freitag der AfD-Landeschef in Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, an. Bundesvorstandsmitglied Georg Pazderski sagte, er teile zwar Petrys Wunsch, die AfD zu einer Partei zu machen, "die koalitionsfähig und auch regierungsfähig werden will". Der Vorsitzende der Berliner AfD-Fraktion betonte aber, er trage ihren Antrag nicht mit, "weil er nicht nur festhält, wie sich die Partei ausrichten soll, sondern auch eine Abgrenzung von einem Teil der AfD darstellt". In störe auch, dass dort der Name von Alexander Gauland genannt werde.