"Die Unterschiede seien nicht so groß" Gauland: Petry dividiert Partei künstlich auseinander

Petry hatte einen Antrag zur "strategischen Ausrichtung der AfD" veröffentlich. Der Antrag, über den der "Stern" zuerst berichtete, wurde von Beobachtern als Kampfansage Petrys an ihre Rivalen in der rechtspopulistischen Partei gewertet. Die Delegierten sollen am 22. April in Köln über das Wahlprogramm und die Spitzenkandidatur entscheiden. Petry appelliert schon jetzt an sie, den von ihr formulierten Antrag für einen "realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei" zu unterstützen und der von einigen AfD-Funktionären vertretenen "fundamentaloppositionellen Strategie" eine Absage zu erteilen.