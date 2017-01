Vertrauliches Gespräch Gauck lädt Angehörige der Berliner Anschlagsopfer ein

Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet worden. Etwa 50 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Gauck wolle den Angehörigen mit der Einladung zeigen, dass man nach dem Anschlag zusammenstehe, hieß es weiter. Am Donnerstag hatte Gauck an einem Gedenken im Bundestag teilgenommen.