Reise in die USA und Mexiko Gabriel wirbt für "neue transatlantische Agenda"

Gabriel war bereits Anfang Februar wenige Tage nach seinem Amtsantritt in die USA gereist. Neben seinen Gesprächen in Washington wird er diesmal auch Pittsburgh, das frühere Zentrum der US-Stahlindustrie, als Beispiel für gelungenen Strukturwandel besuchen. Am Donnerstagabend reist er dann nach Mexiko weiter. Der Besuch findet wenige Tage vor der ersten Auslandsreise von US-Präsident Donald Trump in den Nahen Osten und nach Europa sowie kurz vor den Nato- und G7-Gipfeln in der kommenden Woche statt.