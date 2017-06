Münchner Turnier "Frustrierend" frühes Aus für Kaymer

Moosinning - Zwei äußert mäßige Runden am Donnerstag und Freitag reichten dem 32-Jährigen nicht zum Weiterkommen. "Ich habe bis zum Ende gekämpft, mir viele Chancen erarbeitet. Aber es sollte nicht sein", stellte Kaymer ernüchtert fest und suchte die Schuld für sein schlechtes Abschneiden auch in der Platzqualität. Die Grüns - also jene Flächen in unmittelbarer Nähe der Löcher - bezeichnete der Mettmanner als überaus holprig.