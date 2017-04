"Die Waffen nieder!" Friedensbewegung plant mehr als 70 Aktionen zu Ostern

Eine dreitägige Tour durch das Ruhrgebiet beginnt am Ostersonntag in Essen unter dem Slogan "Nein zu Krieg und Terror!" auf Fahrrädern. Geplant sind am Sonntag auch Ostermärsche in Bonn und Frankfurt/Oder.

In Hamburg fordern Friedensaktivisten am Ostermontag "Den Kriegen zum Trotz: Frieden jetzt!". Zur Kundgebung wird verdi-Landeschef Olaf Harms als Redner erwartet. In Frankfurt sprechen unter anderem der französische Friedensaktivist Daniel Cirera, die frühere hessische SPD-Chefin Andrea Ypsilanti und Cassidy Fendlay, eine der Organisatorinnen des Women's March in Washington. Auf Rügen machen sich die Ostermarschierer "für Dialog statt Gewalt" stark.

