Freibäder verlängern Betrieb

Zu heiß wurde es am Montag auch in einem Reisebus auf der A3 im Rheinland: Mehrere Jugendliche hatten dort mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Der Bus stand mit wohl defekter Klimaanlage im Stau. Zwei 15-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht. Den anderen Jugendlichen und ihren Betreuern ging es besser, als sie den Bus verlassen konnten. Sie wurden mit Getränken versorgt - und bekamen eine improvisierte, eigens aufgebaute Dusche.

Mehrere Freibäder - etwa in Braunschweig und Tübingen - verlängerten angesichts der Hitze ihren Betrieb. Dabei fallen bereits die ersten Blätter auf die Wasserbecken, wie das Freibad Tübingen schon vor einigen Tagen auf Facebook zeigte.

Global gesehen war es von Juni bis August 2016 so warm wie nie zuvor in diesem Zeitraum seit Beginn der Aufzeichnungen. Das meldeten deutsche Experten am Montag. "Wir stecken mitten im Klimawandel", sagte DWD-Vizepräsident Paul Becker. In Deutschland seien die Temperaturen allerdings nicht besonders auffällig gewesen.