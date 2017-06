Mehr Frauen Frauenquote in Dax-Aufsichtsräten steigt langsam

Doch großen Bedarf an Aufsichtsrätinnen gibt es weiterhin, wie das Unternehmen ausgerechnet hat. 2018 und 2019 stünden 166 - fast zwei Drittel - aller Mandate in den Dax-Kontrollgremien zur Neuwahl an. Im MDax der mittelgroßen Konzerne seien es sogar 174. Die 30-Prozent-Quote bedeutet, dass demnach in Dax und MDax mehr als 100 Managerinnen in die Aufsichtsräte gewählt werden müssten, um die 30-Prozent-Quote zu erfüllen. "Der Talentpool ist knapp, da der Frauenanteil in Vorständen und oberen Führungsebenen stagniert", sagte Jens-Thomas Pietralla, einer der beiden Studienautoren.