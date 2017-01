Stammbelegschaft und Leiharbeiter betroffen Flaute im VW-Werk Emden - Kurzarbeit

Heute geht's wieder los FC Bayern in Freiburg: So sieht die Aufstellung aus

Kann der SC Freiburg dem FC Bayern gefährlich werden? Zum dritten Mal in der Bundesliga-Historie wird der Herbstmeister erst im Januar gekürt - und die Münchner stehen praktisch schon als "Titelträger" fest. So wollen die Bayern am heutigen Freitagabend in Freiburg spielen.