Lesen Sie hier: Schweinsteiger - "Amerika ist eine Option"

Auftakt der Vorbereitung für die WM 2018

Während Bastian Schweinsteiger am Mittwochabend letztmals im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft auflaufen wird, beginnt für seine Teamkollegen mit dem Finnland-Spiel der Auftakt in einen neuen Zweijahres-Zyklus, an dessen Ende die erfolgreiche Verteidigung des WM-Titels in Russland stehen soll. Löw will seine Mannschaft dafür spielerisch, taktisch und auch personell weiterentwickeln. "Die nächste spannende Aufgabe ist die WM-Qualifikation", sagte er. Die Quali-Runde beginnt am Sonntag gegen Norwegen. In Oslo will Löw seine beste Formation spielen lassen.

Vor dem Auftakt der WM-Qualifikation ist der Fokus jedoch ein anderer: Bastian Schweinsteiger einen passenden Abschied von der Nationalmannschaft ermöglichen - am liebsten mit einem Sieg gegen Finnland.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Nationalmannschafts-Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger live verfolgen können.

Schweinsteiger-Abschied live im Free-TV im ZDF

Das ZDF zeigt am Mittwoch das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger live im TV. Bevor der Anpfiff um 20.45 Uhr erfolgt, beginnt die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr. Als Moderatorin berichtet Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit Experte Sebastian Kehl live aus Mönchengladbach. Pünktlich um 20.45 Uhr meldet sich dann Oliver Schmidt von Spiel zwischen Deutschland und Finnland, welches ganz im Zeichen des Schweinsteiger-Abschieds steht.

Nach Schweinsteiger-Rücktritt: Wer wird DFB-Kapitän?

Schweinsteiger-Abschied im ZDF-Livestream

Aber nicht nur im TV ist das Schweinsteiger-Abschiedsspiel zu sehen. Das ZDF bietet außerdem einen Livestream auf seiner Internetseite an. Neben dem Livestream gibt es auch die ZDF-App für Android und iOS.

Auch bei den Anbietern "MagineTV" oder "Zattoo" kann man die Spiele online verfolgen. Dort können Nutzer ganz einfach online fernsehen und zahlreiche Sender empfangen – eben wie bei einem TV. Beide Angebote besitzen auch entsprechende Apps und können die Öffentlich-rechtlichen ohne entrichtetes Entgelt präsentieren.

Vorsicht vor kostenlosen Live-Streams

Abgesehen von der meist unterirdischen Bildqualität handelt es sich bei einschlägigen Portalen, die Fußball-Spiele kostenlos per Stream anbieten, oftmals um nicht ganz legale Angebote. Nach der derzeitigen Rechtslage macht man sich beim Empfang solcher Streams zwar nicht strafbar, solange keine Daten auf der Festplatte gespeichert werden. Die Anbieter solcher Streams haben aber mit empfindlichen Strafen zu rechnen.

Deutschland gegen Finnland im Radio

Wer auf Bewegtbilder verzichten kann, kann das Spiel der DFB-Elf auch live im Radio hören. So überträgt der Bayerische Rundfunk auf B5 aktuell das Schweinsteiger-Abschiedsspiel gegen Finnland am Mittwoch live im Radio. Die Übertragung beginnt dabei zum Spielstart um 20.45 Uhr. Zu empfangen ist die BR Übertragung über UKW, Digital Radio und DVB-S im Programm B5 plus über Digital Radio und über DVB-S sowie im Livestream.

Nach Schweinsteiger: Podolski-Abschied für März 2017 geplant

Schweinsteiger-Abschied auf az-muenchen.de

Selbstverständlich erhalten Sie alle Informationen zum DFB-Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger auch auf unserer Homepage. So liefern wir Ihnen die wichtigsten Infos zum Spiel: Analyse, Reaktionen und Bilder vom letzten DFB-Auftritt von Bastian Schweinsteiger auf az-muenchen.de.