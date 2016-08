Müssen mit den potenziellen Rücknahmestaaten reden

Der FDP-Chef sagte, er halte "den Begriff eines Integrationsgesetzes, wie die große Koalition ihn gewählt hat, für falsch. Es darf kein automatisches dauerhaftes Aufenthaltsrecht geben." Wer nicht mehr bedroht sei und auf Dauer bleiben wolle, "der soll sich darum legal bewerben dürfen". Dann müsse dieser Migrant aber "unseren Einwanderungskriterien entsprechen, die für dauerhaften Aufenthalt definiert werden - Anerkennung unserer demokratischen Rechtsordnung und Sicherung des Lebensunterhalts seiner Familie".

Mit ihrer Prämisse "Fördern und Fordern" im neuen Integrationsgesetz sei die Regierung zwar auf dem richtigen Weg. "Sie scheitert aber bei drei wichtigen Aufgaben, die zur Beruhigung der Bevölkerung und für die Rechtsordnung dringend notwendig sind", betonte Lindner. "Erstens ein Einwanderungsgesetz, das messerscharf unterscheidet zwischen einem Flüchtling, der auf Zeit bleibt, und einem Migranten, der auf Dauer bleibt. Zweitens ein solider europäischer Grenzschutz, damit wir uns nicht auf die Türkei verlassen müssen. Und drittens ein Rücknahmeabkommen mit den Maghreb-Staaten. Da schafft die Regierung keine hinreichenden Fortschritte."

Gerade Menschen aus den Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien müssten zurückgehen, wenn ihr Aufenthaltsstatus erloschen sei. Lindner: "Das erfordert eine gewisse Härte. Wir müssen mit den potenziellen Rücknahmestaaten reden, damit sie ihrer Verantwortung für ihre Staatsbürger gerecht werden." Diese Länder hätten ein Interesse "an Partnerschaft, an Entwicklungszusammenarbeit, an unseren Märkten, in Nordafrika am Tourismus. Im Gegensatz zu bisherigen bürokratischen Regelungen muss eine Maschine voll mit abgelehnten Asylbewerbern in Marokko landen dürfen." Der Bund müsse ein Rahmenabkommen mit den Maghreb-Staaten hinbekommen, "die operative Umsetzung der Abschiebung ist dann Sache der Länder".