Bürgel-Schuldenbarometer Generation 60plus rutscht öfter in Privatpleite

Bayerns Schlösser und Burgen als Touristen-Magnet Schloss Neuschwanstein bleibt Bayerns Touri-Hit

Ob Schloss Neuschwanstein bei Füssen, Schloss Linderhof in Ettal, Schloss Nymphenburg in München oder die Kaiserburg in Nürnberg - die staatlichen Schlösser und Burgen in Bayern bleiben ein Touristen-Magnet.