Steigerung um fast 25 Prozent Deutsche Top-Unternehmen steigern Gewinne auf Rekordniveau

Bahn verzeichnet Reise-Rekord

Zugleich setzten einigen Firmen sinkende Umsätze zu. Gerade Energieversorger und Chemieunternehmen verzeichneten starke Einbußen. Zudem hätten die Unternehmen in den ersten neun Monaten 2016 nicht mehr von einem günstigen Eurokurs profitiert. "Nachdem viele Unternehmen im Vorjahr noch massiv von Währungseffekten profitieren konnten, fiel der schwache Euro in diesem Jahr als Umsatzturbo aus", sagte Meyer. Dennoch steigerten 52 Prozent der Firmen den Umsatz, gerade in den Branchen IT und Einzelhandel.

Donald Trump, der Unsicherheitsfaktor

Für die Geschäftsaussichten im kommenden Jahr ist Meyer skeptisch. Zwar dürfte der zuletzt wieder stark gefallene Euro den Unternehmen helfen. Doch zugleich gebe es politische Risiken wie den Kurs des künftigen US-Präsidenten Donald Trump und wichtige Wahlen in Europa. "Auch dürften erst im kommenden Jahr die konkreten wirtschaftlichen Folgen der Brexit-Entscheidung der Briten sichtbar werden."

In der Analyse der gewinnträchtigsten Unternehmen dominieren die Autobauer. Auf Platz eins liegt Daimler mit einem Ebit von 9,4 Mrd. Euro vor VW (8,6), Deutsche Telekom (8,2), BMW (7,5) und Bayer (6,2). Beim Umsatz belegen die Autobauer die drei Spitzenplätze.