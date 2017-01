Einzel, Doppelsitzer und Teamstaffel Deutsche Duelle beim Kampf um WM-Goldmedaillen

Innsbruck/Igls - Innsbruck/Igls ist für die deutschen Rodler nur eine Station zwischen der Heim-WM am Königssee vor einem Jahr und den Olympischen Spielen in Pyeongchang im kommenden Winter. Und doch will das Team um Olympiasieger Felix Loch seine Weltmeister-Titel verteidigen und sich beim Saisonhöhepunkt in Bestform präsentieren. Klar favorisiert sind die Frauen und die Doppelsitzer, die Teamstaffel ist seit über einem Jahrzehnt bei der WM ungeschlagen. Die Duelle der Titelkämpfe auf der olympischen Kunsteisbahn von 1976 in Tirol: