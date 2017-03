"Auf die deutsche Art" Deutsche-Bank: Weitere Arbeitsplatzverluste in Deutschland

Deutschlands größtes Geldhaus hatte am Wochenende verkündet, die Tochter Postbank entgegen früheren Plänen nicht verkaufen zu wollen. Sie wird stattdessen in das Privat- und Firmenkundengeschäft eingegliedert. Durch eine gemeinsame Verwaltung und Technik sollen Kosten gespart werden. Auch das Investmentbanking wird neu aufgestellt. Gleichzeitig soll ein Minderheitsanteil an der Vermögensverwaltungstochter Deutsche Asset Management an die Börse gebracht werden.