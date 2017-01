Plus von 0,19 Prozent Dax dreht nach May-Rede ins Plus

Frankfurt/Main - Die britische Premierministerin Theresa May will zwar Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt führen, wie sie bei einer Grundsatzrede zum Brexit erklärte. Allerdings werde es beim Brexit Kompromisse geben müssen. Es scheine fast so, als würde der mittlerweile erwartete, harte Brexit doch nicht so hart, schrieb Marktbeobachter Jens Klatt.