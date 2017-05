Minus 0,40 Prozent Dax verliert nach Rekordjagd an Schwung

Ein Pressebericht über eine neue Strategie der Deutschen Börse beeindruckte die Anleger am Tag der Hauptversammlung nicht sonderlich. Zuletzt wurden die Anteilsscheine des Börsenbetreibers 0,7 Prozent tiefer gehandelt. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf interne Unterlagen berichtete, geht Börsenchef Carsten Kengeter nach der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange nun in die Offensive. Um die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, setze Kengeter auf eine Drei-Säulen-Strategie, hieß es.

Die Aktien von Osram litten unter einer negativen Analystenstudie und verloren zuletzt 1,9 Prozent. Nach der jüngsten Kursrally sei es Zeit für eine Atempause, schrieb Metzler-Experte Guido Hoymann. Seit Ende März hatten die Anteilsscheine der ehemaligen Siemens-Tochter rund ein Viertel ihres Wertes hinzugewonnen.

Die Titel von Pfeiffer Vacuum setzten ihre Rally mit dem Sprung auf ein Rekordhoch bei 125,70 Euro fort. Zuletzt führten sie den TecDax mit einem Plus von 2,5 Prozent an und bauten damit ihren Vorsprung seit Jahresbeginn auf nun rund 40 Prozent aus. Die Blicke der Anleger richten sich bereits auf die Hauptversammlung am kommenden Dienstag.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,23 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 141,18 Punkte. Der Bund Future gewann 0,12 Prozent auf 160,58 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1116 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1059 (Montag: 1,0972) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9042 (0,9114) Euro gekostet.

