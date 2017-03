DAX schwächer gestartet Anleger streichen zum "Hexensabbat" Gewinne ein

Frankfurt/Main - Der Dax fiel am Freitag in den ersten Minuten um 0,52 Prozent auf 12.020,73 Punkte. An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer dann, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen, also der Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien, auf den gleichen Tag fällt. Das löst in vielen Fällen größere Kursbewegungen aus.