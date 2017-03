Minus 0,72 Prozent Dax im Minus - Ernüchterung über Trumps Versprechungen

Am Markt rückte neben der Kapitalerhöhung der Deutschen Bank eine weitere in den Fokus: Der Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec hat mit der Ausgabe von 8,13 Millionen neuen Aktien 317 Millionen Euro bei institutionellen Investoren eingesammelt. Nun sanken die Papiere im TecDax um 6,21 Prozent.

Mit seiner Jahresbilanz und einem von Händlern positiv eingeschätzten Ausblick auf das neue Jahr wartete der Verbindungstechnikspezialist Norma auf. Seine Papiere gaben dennoch entsprechend der Schwäche des Gesamtmarktes um 1,07 Prozent nach. Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich legte ebenfalls Zahlen vor, was den Aktien ein Minus von 2,20 Prozent einbrockte.

Die Anteilsscheine der Immobiliengesellschaft Ado Properties dagegen setzten sich nach einem am Markt gelobten kräftigen Anstieg des Betriebsgewinns mit plus 1,33 Prozent an die Spitze des SDax. MLP, die heute in den SDax zurückkehrten und dort die GfK-Papiere ersetzen, sanken um 1,20 Prozent. Allerdings hatten sie seit Bekanntwerden ihrer Nachrücker-Position in den vergangenen Tagen recht gut zugelegt.

Schlusslicht im Nebenwerteindex waren jedoch Hapag Lloyd mit minus 6,17 Prozent. Das "Wall Street Journal" hatte am Vorabend von Untersuchungen in den USA gegen mehrere Reedereien berichtet.

