Geheimdienstinformationen CNN: US-Angriff in Libyen wegen Verbindung zu Amri

Berlin - Laut einem Medienbericht soll der US-Angriff auf zwei libysche Lager der Terrormiliz IS in der vergangenen Woche in Zusammenhang mit dem Berliner Anschlag stehen. Laut Geheimdienstinformationen hätten sich möglicherweise Drahtzieher der Attacke in den Camps aufgehalten, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf geheimdienstnahe libysche Quellen und US-Behörden.