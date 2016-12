10,2 Milliarden Fahrten Busse und Bahnen im Nahverkehr mit immer mehr Fahrgästen

Die Fahrgastzahlen steigen damit seit 1997 ununterbrochen. "Der Öffentliche Personennahverkehr ist und bleibt das Rückgrat einer umfassenden, umweltfreundlichen und effizienten Mobilität in Deutschland", teilte Verbandspräsident Jürgen Fenske der Deutschen Presse-Agentur mit. "Wir wollen und müssen weiter wachsen, um die künftigen Herausforderungen an den städtischen Verkehr, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz, zu bewältigen."