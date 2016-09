"Es ist natürlich krass, dass sich alles in nur einem Spiel entscheidet", meinte NHL-Torjäger Tobias Rieder aus Arizona, der zugleich noch einmal eine Leistungssteigerung forderte: "Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, gegen Lettland müssen wir noch einmal etwas drauflegen."

Verteidiger Christian Ehrhoff (Chicago) erwartet ein enges Spiel gegen den Gastgeber vor dessen Publikum: "So war es eigentlich immer gegen Lettland." Sturm sieht indes keine Notwendigkeit, sich am Gegner zu orientieren. "Es kommt nur auf uns an", sagte der 37-Jährige, dem diesmal sieben Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga zur Verfügung stehen. Insgesamt sind in Riga zehn Spieler mit der Erfahrung von zusammen 2852 NHL-Partien dabei.

Der aktuelle Kader ist auch laut DEB-Präsident Franz Reindl "sicherlich eine der stärksten Auswahlen, die wir jemals hatten". Sollte Deutschland am Sonntag erneut scheitern, wäre dies nach Reindls Meinung "keine Katastrophe, aber ein Rückschlag für all unsere Bestrebungen". Bis 2026 will der frühere Nationalspieler den DEB in die Weltspitze führen.