Zuwanderung Bosbach verteidigt Maizières Forderung nach Leitkultur

De Maizière hatte in der "Bild am Sonntag" geschrieben, er wolle eine Debatte über das Thema Leitkultur anstoßen. Der CDU-Politiker führte zehn Eigenschaften auf, die seiner Auffassung nach Teil einer deutschen Leitkultur sind. Darunter auch die These, die Religion sei "Kitt und nicht Keil der Gesellschaft".