Unser schönstes Christkindl! Münchner Stadträte verraten ihre Lieblingsgeschenke

Ein Wellensittich, eine Puppe, eine Heimorgel – und sogar ein Verlobungsring! Wir haben Münchens Stadträte gefragt, an welches Weihnachtsgeschenk sie sich am liebsten erinnern. Was Bürgermeister Josef Schmid, die Stadtschulrätin und einige Kollegen von SPD, FDP, Grünen und der Bayernpartei so erzählen.