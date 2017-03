"Rasant an Bedeutung gewonnen" Bitkom: Industrie 4.0 in Deutschland bereits angekommen

Wie die Umfrage ergab, beklagten 63 Prozent der Befragten etwa unterschiedliche Standards als großes Hemmnis für die digitale Transformation in der Fertigung. So gebe es etwa Schwierigkeiten beim Einbinden vorhandener Maschinen in den Werkhallen. Branchenübergreifende Standards seien aber "essenziell für den Erfolg von Industrie 4.0", sagte Kleinemeier. "Maschinen und Produkte müssen ebenso einfach miteinander kommunizieren können wie Smartphones."

Auch der Cloud-Anbieter VMWare hat in einer Kundenumfrage die Herausforderungen in der bestehenden Infrastruktur in den Fabriken als größtes Problem ausgemacht. Die Bestände seien sehr inhomogen, sagte zuletzt VMWare-Manager Matthias Schorer der dpa. Und für die Schnittstelle von der Maschine ins Netz, das sogenannte Gateway, benutzten alle Hersteller eigene Technologien. Darüber liefen 90 Prozent des Datenverkehrs im Internet der Dinge. Das Gateway sei immer die Schwachstelle und potenzieller Angriffspunkt. "Sicherheit ist da eines der größten Probleme." Traditionelle Produktion und die IT-Abteilungen müssten dabei stärker zusammenarbeiten.

Leuchtturmprojekte der IT-Industrie sowie industrielle Kompetenzzentren sieht der Bitkom als gute Möglichkeiten, die Vorteile sichtbar zu machen und Wege für die Umsetzung aufzuzeigen. Auf der CeBIT in Hannover (20. bis 24. März) stehen Anwendungen und Lösungsansätze rund um die digitale Transformation im Mittelpunkt. Unter dem Kunstwort "d!conomy" legt die Business-Messe ihre Schwerpunkte auf Lösungen für die Vernetzung der Industrie, auf Anwendungen mit künstlicher Intelligenz, virtuelle Realität sowie die zunehmende Bedeutung der Datensicherheit.