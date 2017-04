NBA: Westbrook-Rekord Atlanta siegt mit Schröder nach Aufholjagd gegen Cleveland

Westbrook schreibt NBA-Geschichte

Russell Westbrook brach einen 55 Jahre alten NBA-Rekord: Der 28 Jahre alte Allstar erzielte beim 106:105 seiner Oklahoma City Thunder bei den Denver Nuggets sein 42. Triple-Double der Saison, damit übertraf er die bisherige Bestmarke von Oscar "Big O" Robertson aus der Spielzeit 1961/62.

"Ich bin einfach nur dankbar, dass ich den Sport, den ich liebe, jeden Abend ausüben darf", sagte Westbrook, der den Spielball seinen Eltern schenken will: "Ich fühle mich gesegnet." In Denver erzielte Westbrook 50 Punkte, zudem gelangen ihm 16 Rebounds und 10 Assists. Auf dem Weg zu der für den Rekord entscheidenden Vorlage feuerten auch die gegnerischen Fans in Denver den Oklahoma-Star an.

"Das ist schon seit einer Weile so gewesen, überall haben die Fans sich so verhalten", sagte Westbrook: "Das ist unglaublich, so etwas hätte ich mir nie erträumt." Letztlich sorgte er mit einem Dreier in den Schluss-Sekunden auch für den knappen Sieg seines Teams, der für Denver das Play-off-Aus bedeutete. Der letzte freie Platz in der Western Conference geht an die Portland Trail Blazers.

