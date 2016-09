Panik an Gymnasium in Sachsen-Anhalt Messer-Mann (36) attackiert Schüler und Lehrer

In Wolmirstedt im Landkreis Börde ist ein psychisch kranker Mann in ein Gymnasium eingedrungen und hat Schüler und Lehrer mit einem Messer bedroht. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Montag in Magdeburg.