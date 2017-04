Trotz Verzögerung des Betreibers AKW Fessenheim: Paris will Schließung doch einleiten

Als Reaktion auf Gitftgas-Attacke Trump lässt Ziele in Syrien mit Raketen beschießen

In Syrien eskaliert die Lage. Nach dem Giftgas-Angriff der syrischen Armee hat in der Nacht US-Präsident Trump Raketen auf einen Stützpunkt schießen lassen. Er will "das Schlachten" beenden.