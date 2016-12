Zahl verdoppelt 20 000 Migranten an deutschen Außengrenzen abgewiesen

Berlin - Nach einem Medienbericht hat die Polizei an den deutschen Außengrenzen in diesem Jahr etwa 20.000 Flüchtlingen die Einreise verweigert. Damit habe sich die Zahl der Zurückweisungen an den Landesgrenzen, Flughäfen und Seehäfen im Vergleich zum Vorjahr weit mehr als verdoppelt, schreibt die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei.