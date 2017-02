Deutsches Team vor dem Aus Davis Cup: Zverev-Brüder verlieren Doppel

Frankfurt/Main - Die beiden Brüder unterlagen am Samstag in Frankfurt am Main gegen Ruben Bemelmans und Joris De Loore mit 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 3:6. Es war das erste Mal in der deutschen Davis-Cup-Geschichte, dass zwei Brüder gemeinsam auf dem Tennis-Platz standen.