New York - Die deutsche Nummer zwei Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 26) hat als sechste und letzte deutsche Tennisspielerin die zweite Runde der US Open erreicht. Die Viertelfinalistin der Olympischen Spiele in Rio kämpfte sich gegen Patricia Maria Tig (Rumänien) mit 3:6, 6:3, 6:2 weiter. Siegemund (28) steht erstmals in ihrer Karriere unter den besten 64 Spielerinnen in New York, dort trifft sie auf Nicole Gibbs (USA).