Für Besucher besonders interessant sind das Transportflugzeug C-160 Transall vom Luftwaffentransportgeschwader LTG 61 aus Penzing nahe Landsberg am Lech und Hubschrauber der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim. Die Maschinen können aus nächster Nähe besichtigt werden. Zudem bieten die Piloten Fachgespräche unter Fliegern und Flugzeugbegeisterten an.

Fest zum 25-Jährigen am 8. und 9. Juli, das Museum ist am Festwochenende am Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Biergartenbetrieb endet am Samstag um 22 Uhr