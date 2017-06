In der Schweiz war er gar erstmals bis in Finale gekommen, das er Lokalmatador Stan Wawrinka verlor. Der von Geburt an schwerhörige Hanfmann verpasste bei seinem zweiten Auftritt im Hauptfeld eines ATP-Turniers die nächste Runde. Der 25-Jährige, Nummer 187 der Welt, war im Mai in München überraschend bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Zum Auftakt in Stuttgart hatte er den ungarischen Qualifikaten Marton Fucsovics bezwungen.

