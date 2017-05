Deutsches Duell im Viertelfinale

Für den Sprung in die Vorschlussrunde gibt es aber noch deutsche Hoffnungsträger. Tommy-Haas-Bezwinger Jan-Lennard Struff will am Freitag im direkten Duell nun auch den an Nummer drei gesetzten Alexander Zverev ausschalten. Qualifikant Yannick Hanfmann hofft gegen den Spanier Roberto Bautista Agut auf die nächste Überraschung. Alexander Zverevs älterer Bruder Mischa ist erst noch in seinem Achtelfinale gegen den Slowaken Martin Klizan gefordert.