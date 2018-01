Star-Regisseur im Fadenkreuz Sexuelle Belästigung: Schwere Vorwürfe gegen Dieter Wedel

1. Fall: Wedels Stellungnahme

Wedel weist diese Vorwürfe von sich. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt er im Zeitmagazin, er könne ausschließen, jemals diese oder eine andere Frau für ein Vorsprechen im Bademantel empfangen zu haben. Außerdem gibt Wedel an, dieser Frau gegenüber "war ich definitiv nie gewalttätig, ich habe sie nicht 'gepackt', 'an die Wand gepresst' und auch nicht 'mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr' gezwungen".