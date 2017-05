"Wir werden es krachen lassen"

Noch in Wolfsburg hatte sich Rummenigge kurz vor Ende der einseitigen Partie auf der Tribüne ein Bierchen im Pappbecher gegönnt und angestoßen, danach das Party-Motto ausgegeben: "Wir werden es richtig krachen lassen." In der VW-Stadt musste improvisiert werden. Mannschafts-DJ Rafinha legte in der Kabine Latino-Rhythmen auf, Arturo Vidal feierte auf dem Rasen mit einer Pappschale. Mit Kapitän Philipp Lahm gab ein "Anfänger" seine Premiere am Megafon, auf dem Zaun stimmte er mit den 5000 Bayern-Fans in der Kurve das "Humba-Humba-Täterää" an. "Ich bin ja nicht so gerne dort, aber irgendwann muss es sein", sagte der Meister-Kapitän und kündigte an: "Wir hatten viele englische Wochen, in denen wir nicht wirklich viel zu feiern hatten. Es ist wichtig, dass man einen Matchball gleich nutzt, wenn man ihn hat."