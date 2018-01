Deutscher ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon": Song-Writing-Camp startet

Am 12. Mai findet wieder der Eurovision Song Contest statt. Knapp drei Monate zuvor, am 22. Februar, zeigt das Erste "Unser Lied für Lissabon". Sechs Teilnehmer werden in dem ESC-Vorentscheid versuchen, sich das deutsche Ticket für den Gesangswettbewerb zu sichern. Dabei sind Xavier Darcy (22), Ivy Quainoo (25), Ryk (28), Michael Schulte (27), die "The Voice of Germany"-Gewinnerin Natia Todua (21) und die Band voXXclub ("Donnawedda").