Dem 31-Jährigen wurden unbedachte Internet-Aktivitäten, die bereits knapp ein Jahr zurückliegen, zum Verhängnis. Der Deutschlandfunk hatte medienwirksam erst während der WM darüber berichtet. Der seit vielen Jahren in den USA lebende und mit einer Amerikanerin verheiratete Greiss hatte sich im sozialen Netzwerk Instagram im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 als Anhänger des inzwischen gewählten Präsidenten Donald Trump zu erkennen gegeben.

Teilweise derben Diffamierungen der Trump-Konkurrentin Clinton hatte Greiss dabei über den "Gefällt-mir-Button" seine Zustimmung gegeben. Unter anderem einem Bild mit dem Hitler-Konterfei und dem Spruch: "Never arrested, never convicted, just as innocent as Hillary" ("Nie festgenommen, nie verurteilt – genauso unschuldig wie Hillary").

Die verspätete DEB-Reaktion auf den Bericht war dann auch eindeutig. "Grundsätzlich ist Hitler ein No-Go, das ist ganz klar. Es gibt Dinge, die gehen in Deutschland nicht", sagte DEB-Vize Hindelang, der selbst als Journalist arbeitet. "Aber alles andere, wen er wählt, wen er gut findet, ist seine Sache. Wir können niemandem vorwerfen, für oder gegen Trump oder Clinton zu sein."

Dass Greiss dennoch – vorsichtig ausgedrückt – skeptisch beäugt wird, liegt zum einen an dessen öffentlichem Schweigen und zum anderen am DEB. Dessen Krisenmanagement als unglücklich zu bezeichnen, wäre falsch. Es gab schlichtweg keins.

