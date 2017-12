Deutscher an der Spitze Tischtennis: Ovtcharov wird neue Nummer eins

Astana - Dimitrij Ovtcharov riss die Arme in die Luft, Ehefrau Jenny klatschte mit Tränen in den Augen Beifall, und Coach Jörg Roßkopf sprang jubelnd in die Höhe: Weltcupsieger Ovtcharov hat beim World-Tour-Jahresfinale in Astana nach einem Krimi an der Platte den Sprung an die Spitze der Tischtennis-Weltrangliste geschafft. 15 Jahre nach Timo Boll wird der zweimalige Europameister in der Januar-Wertung des Weltverbandes ITTF als zweiter Deutscher zur Nummer eins.