Deutscher Alpenverein besorgt Investitionsboom: Aufrüsten in den Alpen

So können für einen einwöchigen Skiurlaub für eine Familie mit zwei Kindern inklusive Hotel und Skipässen in der Hochsaison schnell über 2000 Euro fällig werden. Es sei deswegen wichtig, kleinere Familienskigebiete zu fördern, damit auch Familien, Sportvereine und Schulklassen Breitensport zu bezahlbaren Preisen betreiben können, sagt Nicole Espey vom Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie (BSI). Klar ist: Die Anbieter müssen ihre hohen Investitionen wieder hereinholen, denn in Österreich leben ganze Täler zu einem guten Teil vom Wintertourismus. Zugleich stagnieren die Skifahrer-Zahlen auch angesichts des demografischen Wandels: Nachdem früher die Klassenfahrt ins Skilager noch zum Standardprogramm vieler Schulen gehörte, ist sie heute nicht einmal mehr in der Skifahrer-Nation Österreich eine Selbstverständlichkeit. „Der Skisport braucht auch weiterhin Nachwuchs“, sagt Espey.