Oberhof - Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger setzte sich hauchdünn vor Weltmeisterin Tatjana Hüfner durch, auch der zuletzt schwer kriselnde Felix Loch kann noch gewinnen: Beim Heim-Rennen in Oberhof haben die deutschen Athleten am Wochenende das Geschehen dominiert. In einem für ihn bislang enttäuschenden Winter holte sich der 27-jährige Loch in Thüringen seinen ersten Weltcup-Erfolg bei den Einsitzern. "Ich bin sehr froh, endlich mal den ersten Saisonsieg eingefahren zu haben", sagte der erleichterte Loch im Anschluss.