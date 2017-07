Deutsche Promis unter Hollywood-Stars 007-Hommage mit deutschem Star-Aufgebot

Stephan Luca braucht Adrenalin - aber nicht zu viel

Und mittendrin: Die beiden deutschen Schauspiel-Stars Hannah Herzsprung und Stephan Luca. Der TV-Ermittler outete sich bei der Show als Action-Fan: "Der Stunt und die Show waren wirklich spektakulär! Das ist auch genau das, was ich beim Fahren eines Autos spüren möchte - Adrenalin pur."

So sah der Stunt mit dem E-Pace aus Foto:Jaguar Land Rover 2017

Und könnte sich Luca vorstellen, selbst in so einen Stuntwagen zu klettern? "Wenn sogar James Bond persönlich vor einiger Zeit das offensichtlich selbst gemacht hat, würde ich es natürlich auch unbedingt versuchen wollen", sagt Luca mit einem Grinsen und ergänzt: "Scherz beiseite - ich würde mich dazu auf alle Fälle vorher schon mit einem Stuntprofi wie Terry absprechen und mir von ihm erstmal bestätigen lassen, dass mir dabei nichts passieren kann."

Herzsprung bewundert die Stuntmänner

Für Herzsprung käme so etwas auf gar keinen Fall in Frage. "Ich als Schauspielerin bin ehrlich gesagt froh darüber, dass solche riskanten Stunts von richtigen Profis durchgeführt werden und bin daher sehr froh, dass ich das nicht selber machen muss. Ich bewundere wirklich sehr die Arbeit aller Stuntmänner und natürlich auch Stuntfrauen."

Was Herzsprung besonders gefiel, war, dass die Show in London stattfand. Schließlich ist das die Heimat des berühmtesten Geheimagenten der Kinogeschichte und auch des Autoherstellers Jaguar, dessen E-Pace mit der Aktion seine Premiere feierte. An dem Wagen hat sie übrigens auch Gefallen gefunden: "Ich finde es sehr cool, dass es jetzt endlich auch einen kompakten SUV von Jaguar gibt, mit dem ich stilvoll durch die City fahren kann", erzählte die Schauspielerin.

Den Soundtrack des Abends lieferten der britische DJ Pete Dong (56) mit einem 80-köpfigen Orchester und Sängerin Raye (19), die ihren aktuellen Jax-Jones-Hit "You don´t know me" live präsentierte.